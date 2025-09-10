Cossette López reitera compromiso con democracia previo a finalizar titularidad del CNE

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López reiteró su compromiso con la democracia en el último día al frente del órgano electoral, que a partir de mañana 11 de septiembre será presidido por Ana Paola Hall.

Para la profesional del derecho, este año frente al CNE le deja mucho aprendizaje pues en el ente “se administra desconfianza, se va de crisis en crisis tratando de sobrevivir y hacer que el proceso sobreviva, en medio de la parálisis de un sector, ser atacada, sufrí mucha violencia política”, recordó.

López refirió que en CNE se generan crisis artificiales, y en un ambiente donde quienes están en el poder actúan como víctimas para crear una narrativa.

“No es una cosa menor sentarse con personas que la atacan de forma cruel”, reconoció.

La consejera destacó que aunque deja de ser presidente del CNE, sigue siendo consejera por lo que su deber con el país continúa por lo que aunque tenga una representación partidaria, tiene como prioridad el deber con el país. “Cuando la democracia está perdida, yo creo que es lo peor que nos puede pasar. Es el sistema que nos protege, donde podemos estar todos, incluso los que disienten de ella, incluso los que la atacan”, dijo.

López enumeró el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la audiometría, la auditoría de los procesos, quedan listos los materiales de capacitación, entre los puntos en que se han avanzado durante su gestión.

“Ahora estamos esperando los resultados del control de la maleta y los requerimiento para el sistema de transporte. Tenemos hoy, desde anoche, en proceso el de documentos electorales para poder hacer la impresión. No hemos recibido la respuesta para control de campaña, que inició el primero y ya debería estar aplicándose la reglamentación”, relató al agregar que las generales son un proceso más sencillo que el que se requiere para las elecciones primarias.

La funcionaria electoral no duda que el próximo 30 de noviembre habrá elecciones generales. “No se trata de que haya elecciones, se trata de que haya elecciones de calidad”.

“Hay muchas situaciones complicadas, mucha polarización que a veces llega a entrar al CNE, condicionamientos externos, de otras instituciones, abiertos, públicos, presiones de paralización que hubo el 7 de julio muy violenta, múltiples situaciones que me dieron la razón con el tiempo”, dijo al recordar su advertencia en el Congreso Nacional.

López destacó que la consejera Hall ha tenido una buena experiencia en el CNE y tiene toda la pericia para enfrentar el proceso. VC