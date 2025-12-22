Cossette López rechaza hábeas corpus de la PGR y denuncia persecución política

Tegucigalpa– La consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette Alejandra López Osorio, reaccionó este lunes a la acción de hábeas corpus presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), calificándola como un acto de hostigamiento, carente de fundamento jurídico y parte de una persecución política en su contra.

La consejera López Osorio, asegura que se encuentra en libertad, califica la acción de la PGR como un abuso del derecho y denuncia un nuevo episodio de persecución política en su contra.

A través de declaraciones públicas, en su cuenta de X López aseguró que para perseguirlas se han valido de “un tercio del CNE, del Ministerio Público, de tribunales que no atienden nuestras peticiones oportunamente, de miembros de la milicia, de secretarios de Estado”, y que ahora —dijo— “se suma la Procuraduría General de la República, haciendo un papel lamentable y evidenciando una profunda ignorancia jurídica”.

La consejera cuestionó duramente el uso del recurso constitucional, señalando que el hábeas corpus no es un instrumento para aprehender personas ni para hostigar, sino una garantía destinada exclusivamente a obligar a la autoridad a presentar a una persona que se encuentra detenida, legal o ilegalmente, bajo custodia del Estado, para verificar la legalidad de su privación de libertad y su integridad física.

Procurador General presenta hábeas corpus por desconocimiento del paradero de consejeras del CNE

“Pretender justificar esta actuación bajo el pretexto de verificar que alguien se encuentra bien no solo es un abuso, sino una grave distorsión del derecho”, afirmó López, al tiempo que consideró la acción como una señal inequívoca de persecución política.

La funcionaria electoral fue enfática al desmentir cualquier versión sobre una supuesta retención o desaparición, asegurando que se encuentra en libertad y en buen estado. “Estoy bien, estoy en libertad, y uso mi libertad para elegir mi bienestar, elegir a quien quiero ver y a quien no quiero ver. Que haga mi trabajo debe ser suficiente”, expresó.

Las declaraciones de López surgen luego de que la PGR interpusiera un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, argumentando desconocimiento del paradero de las consejeras propietarias del CNE, una acción que ha generado controversia y reacciones encontradas en medio del clima de tensión política e institucional que atraviesa el país.LB