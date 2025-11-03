Cossette López pide abstenerse de conocer licitación del transporte de material electoral

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, comunicó este domingo que ha solicitado abstenerse de participar en el proceso de licitación del servicio de transporte del material electoral.

A través de una carta con fecha 31 de octubre que mandó a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, argumentó esta petición que “no afectar el proceso”.

Señaló que en los últimos meses en el ejercicio de sus funciones ha estado marcado por una serie de ataques sistemáticos que trascendió los aspectos políticos e institucionales.

Indicó que ha sido objeto de campañas de desprestigio, presiones psicológicas, filtraciones maliciosas y acciones judiciales diseñadas para quebrantar su voluntad y silenciar su voz.

López expuso que también ha sufrido de acciones difamatorias procedentes del consejero Marlon Ochoa y de la Presidencia de la República que ha generado un ambiente de hostilidad que compromete la percepción de imparcialidad como su integridad personal.

La consejera esclareció que ella no tiene ninguna relación ni vínculo ni conocimiento de las empresas interesadas en participar en el proceso.

En ese sentido, López pide a Hall que se quiere abstener con el proceso de contratación especial del servicio de transporte pesado para distribución y retorno de materiales electorales.

Asimismo, López solicitó que se nombre un consejero suplente de acuerdo a la rotación.

Para una entrevista al canal HCH, Cossette López aclaró que solo quiere abstenerse de no participar en este tema, pero aclaró que no renunciará a su cargo dentro del CNE.

Manifestó que ella no ha recibido una respuesta de parte de la presidencia del CNE, pero que su petición es porque no quiere estar involucrada con la contratación del servicio de transporte.

Sin embargo, el CNE contestó que Cossette López no expuso causa legal que justifique su ausencia en la reunión del lunes 3 de noviembre y que se convoque a la consejera para que integre el pleno. AG