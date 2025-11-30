Cossette López no asistirá a evento de inauguración de elecciones por “alertas serias” a su seguridad

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López anunció que no asistirá al acto protocolario de inauguración de las elecciones de este domingo porque amenazas manifiestas a su seguridad.

– “Solicito el acompañamiento de la comunidad internacional y de la ciudadanía, y hago responsable al consejero Marlon Ochoa y al PLR de cualquier agresión o atentado en mi contra o en contra de mi familia”, expresó.

El pleno del órgano electoral dará una cadena nacional de radio y televisión para dar por iniciadas las elecciones generales de este domingo en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC). La consejera López arguyó que la presencia de un nutrido grupo de los colectivos del Partido Libre no le permite asistir al acto protocolario.

A través de su red social X, Cossette López informó que “a pocos minutos de iniciar la cadena nacional, me veo en la obligación institucional de informar a la ciudadanía una situación que no imaginé enfrentar como consejera del CNE. En las últimas horas he recibido alertas serias sobre la presencia de colectivos del PLR en el centro de votación elegido para el acto protocolario de apertura de las Elecciones Generales 2025, con el propósito de intimidarme y obstaculizar mi participación en las etapas posteriores del proceso, provocando tempranamente conflictividad pública que desincentive el voto”.

Agregó que después de los episodios de violencia verbal y hostigamiento que ha sufrido desde que asumió y recientemente, “este riesgo dejó de ser una percepción y se convirtió en una amenaza real. Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”.

López apuntó que ante los hechos planteados, “solicito el acompañamiento de la comunidad internacional y de la ciudadanía, y hago responsable al consejero Marlon Ochoa y al PLR de cualquier agresión o atentado en mi contra o en contra de mi familia”.

Finalmente, manifestó: “reitero mi compromiso absoluto con la democracia hondureña. Continuaré desempeñando mis funciones forjando la transparencia y la legalidad del proceso. Mi ausencia en el acto de apertura no significa renuncia a mis deberes, es garantía de mi presencia en la divulgación de esta noche y en mis labores de este importante día, y un llamado urgente a garantizar condiciones mínimas de seguridad para todos los actores electorales”.

Honduras acude este domingo a elecciones generales. Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio. JS