Cossette Lopez llevará consigo la verdad a donde vaya, incluida la OEA, dice al reiterar doble rasero de la CIDH

Tegucigalpa (Proceso Digital) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abrió una audiencia temática a raíz de una carta enviada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil para revisar la autonomía judicial en Honduras, una decisión que provocó críticas públicas en Honduras y sobre la cual la exfuncionaria con licencia el el Consejo Nacional Electoral, Cossette López, acusó a la institución de aplicar un doble rasero y de ignorar alertas previas durante la crisis electoral.

Cossette López, quien ha sido juramentada como embajadora de Honduras ante la OEA, dijo que su denuncia busca exponer “cuestionamientos legítimos” no sólo en su nombre, sino en representación de personas afectadas por ataques a la autonomía institucional.

Señaló que la CIDH concedió la audiencia temática citando recomendaciones del caso Gutiérrez Navas, aunque —según ella— esas mismas recomendaciones fueron omitidas o incluso reprimidas en el gobierno anterior, lo que, aseguró, facilitó la vulneración de jueces y magistrados, entre ellos miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La exfuncionaria recordó que solicitó medidas cautelares y remitió un informe de 400 páginas sobre “ataques sistemáticos” y no recibió respuestas; en contraste, una simple carta enviada ahora por ONGs obtuvo trámite inmediato. “A sus amigos sí les abrieron la puerta”, afirmó, calificando como curioso que en plena crisis electoral no se hubiera generado la misma alarma en materia de derechos humanos.

Sobre si el caso de los magistrados del TJE podría revisarse, Cossette López explicó que la petición ante la CIDH fue general —una audiencia temática— y no un caso individual, y cuestionó que las solicitudes planteadas durante la crisis por personas directamente afectadas no recibieran el mismo trato. Añadió que las resoluciones emitidas por esos magistrados en el ejercicio de sus funciones fueron usadas en su contra.

Cossette López, quien ha sido juramentada como embajadora de Honduras ante la OEA, dijo que su denuncia busca exponer “cuestionamientos legítimos” no sólo en su nombre, sino en representación de personas afectadas por ataques a la autonomía institucional.

Consultada sobre si la OEA y la CIDH actúan de forma independiente, defendió la autonomía de cada instancia, pero afirmó que, si ahora se abre espacio a quienes promovieron la carta, ello debería servir para exponer que “los que quieren defenderlos son los verdaderos detractores de la autonomía” que se pretende proteger.

Asimismo, dijo que el desempeño de sus funciones en la diplomacia en representación de Honduras, no le impiden, antes bien dijo que defenderá la verdad y la llevará “hasta donde esté”, además de afirmar disponer de documentos y testimonios que, según dijo, prueban la omisión de la relatoría de derechos humanos ante quejas contra representantes del gobierno anterior.

La exfuncionaria concluyó que la CIDH debería reevaluar sus criterios de intervención y que el Estado hondureño aún debe trabajar para garantizar que hechos similares no se repitan y que la verdad sobre vulneraciones a la autonomía y a los derechos humanos llegue a la comunidad internacional.

A continuación sus declaraciones brindadas a Proceso Digital:

PD- Cossette, usted se refirió en sus redes sociales a la CIDH y a la posición que ha adoptado en relación con la solicitud de juicio político del exfiscal general, Johel Zelaya. ¿Qué tiene que decir al respecto?

R- En realidad externé una serie de cuestionamientos que considero legítimos no solo en nombre propio, sino también en representación de otros que han sido afectados de forma personal y directa precisamente por ocupar una posición que tenía que ver con la sostenibilidad de la autonomía de las instituciones que se esgrimen en el sentido de la solicitud a la CIDH.

La autonomía judicial vale la pena ponerla en tela de juicio. Hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ha acudido a la CIDH a hacer una solicitud de audiencia temática y se les ha concedido; este no es un juicio, pero se va a iniciar el tratamiento del tema en la CIDH y a mí me llama mucho la atención que se abra esta audiencia temática en oportunidad de revisión de recomendaciones en el caso Gutiérrez Navas y se asimila al juicio político que acaba de suceder. Para mí es asimilable, pero el caso de percepción, por ejemplo, los miembros del Tribunal de Justicia Electoral, incluso nosotras las consejeras electorales, porque hubo un asunto de violaciones sistemáticas a la autonomía institucional, y me parece curioso que la CIDH, con una simple carta, sí abra una audiencia temática. Me parece curioso que nosotros buscamos en esa instancia medidas y no fueron recibidas. Yo personalmente envié un documento de 400 páginas sobre el ataque sistemático que estaba recibiendo y también recibí negativa de medidas cautelares, lo mismo que los magistrados del TJE, así que llama la atención que con todos esos componentes y en plena crisis electoral no se haya generado una alarma en materia de derechos humanos para la CIDH, pero una carta de organizaciones de la sociedad civil sí les haga recordar las recomendaciones en el caso Gutiérrez Navas.

Estas recomendaciones sufrieron no solo la omisión de implementarse en el gobierno pasado, sino que también recibieron un ataque directo y un retroceso porque la autonomía institucional de jueces como los del TJE fue atropellada, por lo que vale la pena que se ponga en relieve y que se aproveche. Ya que a sus amigos sí les abrieron la puerta, se tiene que ir y contar la historia, porque a las personas a quienes les abren la puerta fueron las que estaban atropellando esa autonomía, la cual ligan a esas recomendaciones Gutiérrez Navas.

Llama la atención que en esta época resulte urgente tratar el tema, pero que no haya resultado urgente ni un juicio ni a petición de partes en plena crisis electoral donde tanto peligro corría la democracia.

PD- Específicamente en el caso de los magistrados del TJE, que ellos estuvieron bajo ataque, ¿cabe la posibilidad de que su caso sea revisado?

R- No es un caso en específico, es una carta que se mandó para que se abriera una audiencia temática y mencionan que hubo tales recomendaciones para el tema de autonomía judicial, y citan que estas personas fueron sacadas de sus cargos. Lo que no dicen es por qué fueron sacadas de sus cargos, cuando ellos eran los autores directos de violaciones graves a la autonomía institucional de diferentes formas.

Creo que, de hecho, el tema es muy similar al de Gutiérrez Navas porque estaban siendo perseguidos por resoluciones emitidas en el uso de sus atribuciones.

PD- ¿Se puede ser juez y parte peticionaria o acusadora?

R- Creo que todas las personas tenemos la oportunidad de acudir a diferentes instancias. Lo que cuestiono en este momento, y creo que vale la pena que se tome en cuenta, es ¿ por qué la CIDH sí recibe ahora una simple nota enviada por organizaciones de la sociedad civil, le da trámite para una audiencia temática y revisar la autonomía institucional, pero cuando hubo diferentes solicitudes individuales, personales, que clamaban por ayuda en el contexto electoral no generó las suficientes alarmas? La asamblea general tuvo una reunión especial para tocar los temas de democracia en Honduras, tenían una misión electoral en Honduras emitiendo las suficientes alarmas y la CIDH ni siquiera nos incluyó en su informe del año pasado.

PD- ¿No es un asunto de la OEA en su conjunto, es un asunto más allá de la OEA-CIDH?

R- Cada una tiene su independencia, lo mismo que la misión de observación también tiene su independencia. En ese sentido, el ánimo que inspira a la OEA es la preservación de la democracia y de este mundo del multilateralismo. Si ahora le abren las puertas a otros, pues toca que usemos el escenario para que puedan ver que esos a los que quieren defender son los que verdaderamente son los detractores de esa autonomía de la cual quieren hablar.

PD- ¿Justamente esa instancia de la OEA a donde usted va a representar al país en funciones diplomáticas cree que eso le facilitará tener mayor acceso a los espacios para poder exponer su verdad?

R- Creo que hay espacios; uno debe ser respetuoso, pero la verdad viajará conmigo hasta donde esté. Hay gente que se molesta; hay un tipo en redes sociales que expresa que quisiera golpearme y yo digo que si la verdad les molesta, las omisiones en materia de derechos humanos deben ser revaluadas y replanteadas. Las organizaciones son personas y las personas también pueden cometer errores, ya sea por actos o por omisiones. Yo sí creo que es cuestionable y válido analizar en este momento porque una carta de un grupo de la sociedad civil sí resulta de suficiente urgencia para ser revisada en esta época en caso de la autonomía judicial y porque en época electoral que generó múltiples alarmas no generó alertas a la CIDH sobre la revisión de los derechos humanos y la autonomía judicial y de las entidades electorales.

PD- ¿El Estado de Honduras está haciendo lo suficiente para que los hechos no se repitan y para contar la verdad al mundo para que la libertad prevalezca y se fortalezca en el país?

R- No formo parte por ahora de los esfuerzos que se están haciendo para las respuestas específicas que se van a realizar; sin embargo, les puedo decir que tengo muchos elementos 100% confiables donde hubo documentos de rechazo, audiencias por Zoom, diferentes documentos que pueden verificar. Incluso hay organizaciones de derechos humanos de Honduras que conocen de primera mano que las violaciones que eran cometidas contra ellas en el gobierno anterior, si la autoría venía de miembros de ese gobierno, no eran recibidas por la relatoría de derechos humanos asignada para Honduras. (PD)