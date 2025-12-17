Ante negativa de partidos, CNE advierte que integrará «de otra manera»el Escrutinio Especial: Cossette López

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López aclaró este miércoles que la mayor cuota de responsabilidad del escrutinio especial recae en los partidos políticos.

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, resaltó , que más del 80% de los datos correspondientes a las Elecciones Generales que se encuentran publicados en la plataforma de divulgación provienen de votos y resultados procesados por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el 30 de noviembre.

Explicó que para esos efectos, el CNE, a través de la empresa que contrató conforme a lo que manda la ley, mantiene la infraestructura para dicha divulgación “pero no interviene nunca, en ninguna etapa en la elaboración de las actas. En esta nueva etapa, las actas con inconsistencias, deben ser sometidas a escrutinio especial, a fin de elaborar nuevas actas que sean consistentes y superen las validaciones legales correspondientes”, enfatizó.

Agregó que este proceso depende directamente de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento integradas por representantes de los partidos políticos.

En ese sentido, el CNE asume una responsabilidad fundamental en el montaje y provisión de la infraestructura, no obstante, “la mayor cuota de responsabilidad recae en los partidos políticos, a través de sus representantes acreditados, respecto de si hay o no resultados oficiales que puedan ser declarados en la fecha establecida por la ley”, puntualizó.

López agregó que la única intervención directa del CNE en el procesamiento de resultados se limita al Proceso de Contingencia 2 y la verificación visual de las actas, las cuales se realizan en presencia de representantes de los partidos políticos.

«Los partidos deben sustituir a sus miembros e integrarse o el CNE deberá integrarlas de otra manera, conforme a ley», señaló. VC