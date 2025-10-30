Cossette López interpone recurso de amparo en la CSJ contra actuaciones del MP

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, interpuso este jueves un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en defensa propia de la legalidad, la institucionalidad electoral y el respeto al Estado de derecho.

El abogado Dagoberto Aspra manifestó que este recurso es por el estado de inocencia, derecho a defensa y el debido proceso.

“El Fiscal General no desconoce que las actuaciones que él realiza son constitutivas de delito, y en algún momento se les van a deducir sus responsabilidades”, declaró a periodistas que cubren la fuente judicial.

Comentó que el fin es agotar los recursos internos para recurrir a las instancias internacionales.

Aspra explicó que la pretensión del recurso de amparo para exponer las condiciones y situaciones que son lesivas al Estado de derecho y arrastra a un organismo y un proceso electoral.

Indicó que la consejera del CNE todavía cree en la institucionalidad y el Estado de derecho.

El profesional del derecho adelantó que solicitará la medida cautelar de suspensión del acto reclamado contra las actuaciones que realiza el Ministerio Público alegando que tiene un origen ilícito y no posee el sustento jurídico.

Anunció que también se está trabajando en otras acciones para presentarlas en los próximos días enfocados en personas ajenas que colaboran en el ataque directo contra López y el proceso electoral.

Aspra indicó que también debe recurrir la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) como requisito para recurrir a una instancia internacional. AG