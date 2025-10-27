Cossette López indica que confía en las FFAA y les pide que honren juramento

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señaló este lunes que todavía confía en las Fuerzas Armadas y que espera que honren el juramento que han rendido a la patria en el proceso electoral.

– Anunció que el 9 de noviembre se realizará un primer simulacro con los dispositivos biométricos.

– Exhortó a los hondureños que acudan masivamente a los centros de votación y sean observadores en el conteo.

“Quiero seguir confiando en las Fuerzas Armadas como una entidad que antecede a nuestra llegada a los diferentes lugares, las Fuerzas Armadas es una institución noble, solo pido honre el juramento que han hecho a la patria y honre a sus familias”, declaró a periodistas.

Mencionó que en temas electorales constitucionales, nadie puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas señalando que es una atribución del CNE.

Comentó que ha sido objeto de difamaciones, mentiras y ataques de entrevistas con militares, que solo ella está haciendo su trabajo.

López manifestó que no es necesario que se enrede la situación, y que cada parte tiene sus funciones atribuidas en la Constitución de la República.

“Nosotros (CNE) organizamos las elecciones y ellos (FFAA) son garantes de las mismas, pero pueden tener acceso por otros mecanismos menos complejos de manejar en la opinión pública”, declaró la consejera.

Indicó que la FFAA trae las actas de regreso y consideró que no es necesario que tomen fotografías del sistema o se involucren en la transmisión.

Sobre los hechos del viernes en el centro logístico electoral del CNE, contestó que no fue su intención transmitir la confrontación entre ella y el consejero Marlon Ochoa.

Contó que Marlon Ochoa, Marvin Barahona (funcionario del CNE) y la relacionadora del consejero le faltaron el respeto el viernes.

La consejera reveló que hubo 21 dispositivos biométricos que no correspondían al préstamo que hicieron para las elecciones primarias.

“No entiendo cómo vamos a trabajar porque no puedo andar moviéndome en un edificio en el que trabajo donde la relacionadora pública de él me trata con desprecio y me queda viendo de pies a cabeza, no puedo andar siempre con guardaespaldas”, aseveró. AG