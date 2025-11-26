Cossette López expone que en censo electoral aparecen personas inhabilitadas para votar

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, solicitó este miércoles que haya una actualización en el censo electoral para depurar nombre de fallecidos como de miembros de las fuerzas de seguridad.

En una carta dirigida a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expuso que en el censo electoral aparecen los nombres habilitados de 107 personas fallecidas como de miembros de la Policía Nacional.

En ese sentido, pidió a la presidenta del CNE que gire de forma urgente una comunicación a la Policía Nacional y Policía Militar de Orden Público (PMOP), para que remitan las nóminas actualizadas del personal contratado en los últimos meses.

Asimismo, solicitó que se pide a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el listado de las personas privadas de libertad ya que aparece en el censo electoral nombres de reclusos.

La consejera admitió que la exclusión o inclusión de nombres en el listado definitivo del censo electoral ya no es posible para los comicios del 30 de noviembre.

López propuso que se generen las programaciones que permitan recibir alertas cuando aparezcan nombres de personas que están inhabilitadas y quieran ejercer el sufragio.

Subrayó que la actualización oportuna de estos datos garantiza la depuración del censo, el cumplimiento del marco legal y la transparencia electoral. AG