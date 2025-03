Cossette López está lidiando contra una de las mentes más maquiavélicas que es Mel Zelaya, señala líder garífuna

Tegucigalpa – Para el líder de la comunidad Garífuna en el país, Humberto Castillo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López está lidiando contra una de las mentes más maquiavélicas como es la de Manuel Zelaya.

En el caso de la comunidad garífuna todo estuvo tranquilo y no hubo ninguna acción que preocupase a la población, lo mismo ocurrió en el interior del país u otras regiones ya que las urnas llegaron con anticipación, sostuvo.

Agregó que en el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula creo que el Consejo Nacional Electoral no hizo adecuadamente su trabajo, porque digo esto, la presidenta Cossette López no quiere entender que está lidiando con una de las mentes más maquiavélicas que hay en el país.

“Manuel Zelaya a lo largo de estos 20 años ha dominado en el escenario político”, en ese sentido, López debió tomar medidas de prevención, ella no solo debe de cuidarse de los dos compañeros que tiene, sino que tomar otras medidas para evitar estos planes.

El líder garífuna, afirmó que a Cossette López le jugaron la vuelta, ahora van alegar cualquier otra cosa, que no hubo una orden directa, que no se les instruyó y van a seguir alegando lo del transporte adecuado, que no se tomaron en cuenta para este proceso electoral.

“Lo que ocurrió el domingo 9 de marzo, creó una condición de alerta a la población porque las urnas estaban botadas en la ciudad capital, pese a estar tiradas la gente no las saqueo, sino que las custodiaban para rescatarlas y llevarlas al cantón electoral, esto quiere decir que la gente va a proteger el proceso”, indicó.

Afirmó que la capacidad de resilencia que tiene el pueblo hondureño ya se comprobó el domingo, los que van a custodiar y darle seguimiento al proceso seremos nosotros el pueblo.

A su juicio, las Fuerzas Armadas reciben órdenes, ellos están subordinados al ente electoral, sino le dieron orden directa esto traerá responsabilidad directa a los tres consejeros, “deberíamos de estar viendo en este momento los memorándum donde les dijeran que cumplieran con x responsabilidad, el ejército recibe y obedece las órdenes”, apuntó. IR