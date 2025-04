Cossette López: El pueblo hondureño es el verdadero testigo y víctima del colapso logístico del proceso electoral

Tegucigalpa- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó este miércoles que mañana jueves 10 de abril, comparecerán los tres consejeros ante el Ministserio Público, como parte de la investigación sobre las irregularidades en el proceso electoral primario del pasado 9 de marzo.

-Se espera que todo se aclare, porque a la fecha nadie ha dado explicaciones de porque los buses estuvieron parados horas.

-El proceso se salvo pero los hechos no se pueden repetir en noviembre, resaltó López.

“Necesitamos la claridad de si somos personas investigadas o si solo somos testigos”, afirmó López, al señalar que hasta el momento no ha quedado debidamente establecido el carácter de la citación, lo cual podría afectar sus derechos.

Durante su comparecencia ante medios de comunicación, la consejera presidenta enfatizó que todas las decisiones dentro del CNE se toman por unanimidad del pleno y que ningún contrato es suscrito por un solo consejero. “Un presidente del CNE no suscribe un contrato sin que haya autorización del pleno”, reiteró.

En cuanto a la responsabilidad por el caos logístico registrado durante el proceso electoral, especialmente el estancamiento de autobuses y vehículos con material electoral, López fue contundente: «No me siento satisfecha con la labor de las Fuerzas Armadas, pero tampoco puedo decir que todo un cuerpo haya fallado. Algo falló. La situación está bastante mediatizada y es compleja. Han surgido muchas teorías, pero el pueblo hondureño es el verdadero testigo y víctima de esta situación».

López cuestionó el enfoque del Ministerio Público, al recordar que el día de las elecciones ya había presencia de fiscales en el CNE desde las 10:30 de la mañana, solicitando documentos y contratos. “Tenemos todos los documentos secuestrados, no sabemos mucho sobre lo que se documentaba, y nadie nos ha explicado por qué los autobuses estuvieron parados durante horas”, denunció.

A pesar de que el proceso electoral logró mantenerse en pie, la consejera reconoció que fue gracias a la solidez del mismo y no a la logística. “Si el proceso no hubiera sido fuerte, con lo que pasó, simplemente se hubiera caído”, aseguró.

Respecto a los errores detectados, López indicó que la mayor lección aprendida es “no dar por asegurado el proceso”. Entre las irregularidades detectadas mencionaron fallas en el sistema biométrico, actas que llegaron en blanco y problemas de transporte que aún no han sido explicados.

«El transporte fue el gran elefante en la sala y no lo voy a ignorar. Este era un proceso altamente afinado, confiable. Se hizo una contratación, pero la responsabilidad no solo recae en nosotros. Tenemos que afinar esos detalles para que esto no vuelva a pasar», sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio Público a actuar con objetividad y transparencia: “No puede comportarse como un investigador privado que construye una narrativa en vez de buscar la verdad y la justicia”.

López concluyó subrayando que el CNE es un cuerpo colegiado y que los tres consejeros, sin distinción de cargos, asumirán la responsabilidad de comparecer ante las autoridades “con la frente en alto y el compromiso de que este tipo de errores no se repitan en las elecciones generales”. LB