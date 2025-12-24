Cossette López dice que Marlon produce más audios que Sony Music y rememora a Milli Vanilli 

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente nuevas agresiones por parte de su colega, el consejero Marlon Ochoa, a quien señaló divulgar nuevos audios falsos para comprometerla.

Anteriormente ella lo había denunciado por mantener una conducta reiterada de hostigamiento, descalificación y ataque personal que —según afirmó— afecta el clima institucional y el normal funcionamiento del órgano electoral.

En ese contexto López sostuvo que estas acciones no responden a diferencias técnicas ni a debates propios de un ente colegiado, sino a una práctica sistemática que busca desacreditarla y presionarla en el ejercicio de sus funciones. Recalcó que no tolerará ningún tipo de intimidación y que continuará actuando conforme a la ley, en defensa de la institucionalidad y de la voluntad popular expresada en las urnas.

La consejera se refirió a la difusión reiterada de audios atribuidos al consejero Ochoa, cuya veracidad ha sido cuestionada, y que —según indicó— han sido utilizados como herramientas de manipulación y ataque. En un mensaje publicado en la red social X, López expresó textualmente:

“Marlon Ochoa produce más audios que Sony Music… todos más falsos que las voces de Milli Vanilli.”

La referencia alude al caso del dúo musical Milli Vanilli, que a finales de los años ochenta y principios de los noventa fue despojado de su premio Grammy tras revelarse que no interpretaba sus propias canciones y que sus presentaciones eran una simulación.

Cossette López utilizó este episodio como analogía para cuestionar la credibilidad de los audios difundidos y advertir sobre los riesgos que la falsedad y la manipulación representan en un proceso electoral y en la confianza pública. (PD)