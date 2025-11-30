spot_img
Política

Cossette López denuncia ser víctima de agresión por Marlon Ochoa a horas de comicios

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este sábado que es víctima de agresión verbal de su compañero Marlon Ochoa.

A través de su cuenta de red social “X”, la consejera contó que el hecho sucedió a las 5:40 de la tarde por los audios en las que supuestamente se planifica un fraude electoral.

Señaló que el consejero Ochoa está realizando acusaciones difamatorias hacia ella, le pide a la presidenta Ana Paola Hall más tiempo para continuar atacándola y faltarle el respeto.

López indicó que Ochoa lee textualmente los audios mientras delinque en sesión plenaria y ahora los une a las fallas en que alude a empresas de telecomunicaciones y datos del simulacro.

Tildó que es la comisión de otro delito de violencia contra su persona.

A horas para el “Día D” de las elecciones generales, el pleno de consejeros del CNE nunca logró aminorar las tensiones en el ambiente de trabajo. AG

