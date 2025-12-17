Cossette López denuncia secuestro de empleados del CNE e instalaciones por representantes de Libre y PL

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este martes que los representantes del Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre) mantienen secuestrado a empleados e instalaciones del órgano.

Detalló que mantienen bajo secuestro a empleados e instalaciones del órgano electoral impidiendo el desarrollo de los escrutinios especiales y violentando espacios físicos y personas.

Expuso que se está desarrollando una situación crítica debido a que las instalaciones del centro logístico electoral están siendo sometidas a violencia y actos vandálicos por miembros de juntas especiales de verificación y recuentos de Libre y liberales.

López denunció que hay un secuestro de las instalaciones, del personal y los miembros de las juntas especiales de verificación y recuento del Partido Nacional.

Esclareció que los miembros de las juntas especiales son representantes de partidos políticos, y que su presencia en el CNE obedece a una acreditación.

“Nuestras instalaciones y el material electoral se encuentran bajo amenaza, el personal está siendo agredido físicamente, intimidado y restringido en el desempeño de sus labores”, cita la denuncia.

La consejera reveló que dos miembros de la JERV del Partido Nacional se encuentran hospitalizadas por agresiones y heridas con piedras, las manifestaciones impiden el ingreso del personal a las instalaciones, quema de llantas y destrucción mobiliario urbano, intentos de incendiar sistema de cableado de fibra óptica del CNE y otros. AG