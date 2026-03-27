Cossette López denuncia que violencia política no cesa en Honduras; no hay instrucción para destruir material electoral, dice

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, denunció este viernes que la violencia política y de género no cesa en el país tras recibir ataques después del proceso electoral del 2025.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que hay personajes en el país que se creen más allá del bien y mal, intocables e impunes de cualquier acto ilícito; sin embargo, indicó que hablan con odio.

Esclareció que el material electoral está perfectamente resguardado y no existe ningún proceso para su destrucción.

La violencia política y violencia de género no cesan.

Se creen más allá del bien y el mal, intocables e impunes. Siguen atacando la dignidad de dos mujeres y madres, inventando mentiras, sin ningún fundamento ni prueba y hablan desde el odio. El material electoral está… — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) March 27, 2026

López contó que se pidió refuerzo para mayor cuidado del material electoral, señalando que cuando hay un sector acusa a otro, es porque el primero está planeando algo.

“Acusar pública y falsamente de comisión de delitos es difamar, lo que sí queda claro, es que quienes han hecho ese “anuncio”, son equipo”, posteó López.

La consejera recordó que la noche de las elecciones generales del 2025, hubo sectores que quisieron incendiar el Instituto de Formación Profesional (Infop), atacaron militares y sancionaron a quienes defendieron la democracia y el proceso electoral.

López advirtió a esa figura que si sigue mintiendo y difamando, tendrá que hablar con otras personas y que va a sostener su discurso.

También pidió que se debe cuidar el material de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y clamó que se publique quienes siguen sin reportar la realidad de sus fondos de campaña.

“Quien las usa se las imagina”, sentenció la consejera. AG