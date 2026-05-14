Cossette López denuncia nueva parálisis en el CNE y advierte riesgos para la democracia hondureña

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que el trabajo dentro del organismo electoral continúa pese a enfrentar “retos diferenciados” derivados de una nueva parálisis institucional ocasionada por problemas de compatibilidad en las leyes y la ausencia de un consejero propietario.

– Ser consejero electoral en el contexto actual “es una actividad bastante peligrosa”, debido a los ataques contra la democracia que también se observan a nivel regional.

López explicó que la Ley Electoral únicamente permite integrar suplentes en casos de ausencia permanente, por lo que las ausencias temporales no están contempladas, situación que ha generado diversos debates dentro del ente electoral. No obstante, recordó que la Ley General de Administración Pública establece que los órganos colegiados pueden sesionar por mayoría.

La funcionaria señaló que en 2021 la entonces consejera y excandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, participó en sesiones bajo ese mecanismo, aunque posteriormente “eso fue revertido por parcialidad cuando ya no los favorecía”.

Sobre el nuevo proceso de selección de autoridades electorales, López expresó sorpresa por la cantidad de postulantes y advirtió que ser consejero electoral en el contexto actual “es una actividad bastante peligrosa”, debido a los ataques contra la democracia que también se observan a nivel regional.

Asimismo, manifestó que espera que las reformas y ajustes al sistema electoral respondan a la idoneidad de los postulantes y consensos y no a intereses políticos de turno. En ese sentido, indicó que el Congreso Nacional de Honduras debe avanzar en acuerdos que fortalezcan la institucionalidad electoral.

Hasta el final con querellas

La consejera también aseguró que continuará “hasta el final” con las querellas y acciones legales relacionadas con ataques y señalamientos en su contra. López reiteró haber sido víctima de campañas de difamación, discursos de odio y ataques coordinados que, según dijo, buscan debilitar la democracia y la institucionalidad del país.

“No voy a abandonar esta lucha”, expresó, al tiempo que advirtió que estas acciones representan una amenaza que podría repetirse contra otras personas vinculadas a la defensa democrática en Honduras. LB