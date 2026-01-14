Cossette López denuncia “justicia selectiva” y retraso en amparo constitucional

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente un retraso prolongado en la diligencia de un amparo constitucional que presentó para la protección de sus derechos, al tiempo que cuestionó el actuar de las autoridades judiciales.

A través de un mensaje en la red social X, López afirmó que han transcurrido más de dos meses sin que su recurso sea admitido, periodo en el que —según señaló— la situación se ha agravado y la justicia ha optado por “volver la cabeza para otro lado”.

La funcionaria sostuvo que enfrenta una “justicia selectiva” que, a su juicio, prioriza ciertos casos en menos de 24 horas mientras otros permanecen sin respuesta, lo que permitiría —según sus palabras— chantajes, negociaciones políticas y la exclusión de quienes son considerados adversarios.

En su mensaje, la consejera también cuestionó a quiénes influyen en las decisiones judiciales y exigió que se respete su futuro y sus garantías constitucionales, advirtiendo que no dejará de señalar lo que considera un trato desigual ante la ley. (PD)