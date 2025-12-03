Cossette López denuncia interrupción en la divulgación de resultados electorales

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este miércoles que se detuvo la divulgación de los resultados de las elecciones generales.

– El conteo avanzaba en un 80 %, pero se ha paralizado esta tarde.

A través de su cuenta de red social “X”, la consejera señaló que la empresa encargada de la divulgación de los resultados “Grupo ASD”, realiza acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al pleno del CNE.

Es INEXCUSABLE que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas, ahora afectando también las salas de divulgación que implementamos para mitigar los… — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 3, 2025

Señaló que son horas cruciales en el conteo de votos y publicación de las actas para que se afecta las salas de divulgación que se implementó para mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio.

“Dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa y nuevamente, con el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y de divulgación de actas, que incumplen con las condiciones de la contratación, pero sobre todo con el pueblo hondureño”, indicó.

No es la primera vez que se detiene el proceso de divulgación de resultados de las elecciones generales 2025, el lunes se registró la caída de la página web de divulgación.

La empresa atribuyó esta caída a anomalías por tráfico de personas queriendo ingresar a la página web. AG