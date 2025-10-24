Consejera López denuncia amenazas de Marlon Ochoa porque quiere que se adjudique conectividad a Smartmatic

Tegucigalpa- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este jueves a través de su cuenta oficial en la red social X que abandonó la sesión del pleno tras recibir amenazas del consejero Marlon Ochoa, quien —según afirmó— intenta presionar para adjudicar a la empresa Smartmatic el contrato de conectividad satelital para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Acabo de abandonar la sesión del pleno tras recibir amenazas del consejero Marlon Ochoa, quien pretende denunciarnos ante el Ministerio Público si no adjudicamos a Smartmatic la conectividad satelital para el TREP, pese a ser la oferta más alta (67 millones de diferencia) y existir otras empresas que cumplen todos los requisitos a mejor precio”, escribió López.

La funcionaria del CNE explicó que durante 20 días se han obstaculizado los procesos administrativos necesarios para formalizar la adjudicación, lo que a su juicio ahora tiene una clara motivación.

“Han impedido realizar los procesos administrativos para formalizar la adjudicación por 20 días y ahora es clara la razón”, agregó.

López concluyó su publicación afirmando que no cederá ante presiones y que su compromiso es con la legalidad y la transparencia:

“Conectividad sí, con actos de corrupción NO. No voy a violar la ley ni el derecho ajeno”.

Hasta el momento, el consejero Marlon Ochoa no ha emitido una respuesta pública a las acusaciones. El contrato en disputa es clave para la implementación del sistema TREP en las próximas elecciones, por lo que la denuncia de López añade tensión a las deliberaciones internas del CNE, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y los costos de los procesos electorales.LB