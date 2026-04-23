Cossette López denuncia amenazas de muerte e incitación a violencia con IA

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, responsabilizó públicamente a perfiles vinculados a un partido político por incitar a quemarla viva mediante videos, audios y cómics generados con inteligencia artificial, y anunció que presentará denuncias penales contra los responsables.

En un mensaje difundido en redes sociales, López calificó estas acciones como “absolutamente bajo, condenable y un delito”, diferenciándolas de meras narrativas falsas destinadas a “borrar la memoria” de supuestos agravios previos.

“Una cosa es que estén explotando sus habilidades con hacer videos, audios, cómics con inteligencia artificial… pero que estén incitando a que me quemen viva es otra cosa”, escribió la funcionaria.

López aludió a exfuncionarios gubernamentales que, según ella, operan desde perfiles falsos y pertenecen al mismo partido político, sin identificarlo explícitamente.

Aseguró que estos no representan al “pueblo hondureño” y que cuenta con registros de las “producciones artísticas” como prueba de un “plan de comunicaciones”.

“Los voy a denunciar”, advirtió, enfatizando que los delitos persisten pese a que “hayan dejado de ser gobierno”.

La consejera subrayó que el odio es lo único que estos actores “saben hacer bien” y defendió su pertenencia al pueblo, del cual forma parte pese a ser un “estorbo” para ellos. Hasta el momento, no se han reportado respuestas oficiales de las autoridades electorales o del partido aludido. (IR/ai)