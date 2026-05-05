Cossette López confirma que junto a Ana Paola Hall tendrán una licencia de un año en el CNE

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó este martes que ella y su compañera Ana Paola Hall gozarán de una licencia de un año de sus cargos de este organismo.

“Si nos vamos a mover, vamos a confirmar oportunamente cuales son los espacios porque estas cosas no se confirmar mientras no se haya recibido respuestas de las solicitudes que se hacen para acreditación”, dijo López.

Comentó que ella cumplirá con el protocolo, por lo que desconoce saber cuándo empezará en el nuevo cargo diplomático, y permanecerá como consejera del CNE.

Aunque indicó que el pleno de consejeros está incompleto por la destitución de Marlon Ochoa mediante juicio político en el Congreso Nacional.

Consultada si el Partido Libertad y Refundación (Libre) debe tener representación en el CNE, contestó que esta institución no ha rendido homenaje a las valoraciones del orden democrático que se tomó en cuenta cuando fue incorporado.

Aunque recalcó que la atribución de los nuevos funcionarios en el CNE son de los diputados en el Congreso Nacional. AG