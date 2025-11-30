Cossette López confirma irregularidades ligadas a militares en primeras horas de votación

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reveló que ya se está registrando irregularidades en las primeras horas de la jornada de votación en las elecciones generales.

“Tenemos muchos reportes de irregularidades ligados a militares tomando credenciales, tomando fotografías al ingreso a los centros de votación”, relató a periodistas.

López que no acudió a la jornada de inauguración de las elecciones generales por alertas serias a su seguridad, por lo que prefirió irse a ejercer su voto en un centro de votación en la capital hondureña.

Contó que cuando ingresó al centro de votación los militantes empezaron a tomar fotografías a ella y a las personas que llegaban al lugar, y lo consideró como un acto irregular de tomarle fotos sin autorización.

La consejera del CNE señaló que ha recibido reportes de personal de un partido político que abre el aula de una escuela donde se controla las maletas electorales, se lo pasan a los militares y ellos a los miembros de una junta receptora de votos de una institución política.

Confirmó que hay reportes en call centers que están haciendo escaneo de credenciales de custodios informáticos electorales.

En ese sentido, invitó a los hondureños que acudan de manera masiva a los centros de votación a ejercer el sufragio.

Indicó que los hondureños no deben permitir que también les arrebate la Navidad con el ambiente hostil.

“Sabemos que hay un ambiente hostil porque no todos tienen una vocación democrática, pero para eso necesitamos seguir viviendo en democracia y la garantía de una transición pacífica es la asistencia masiva en las urnas”, expresó.

Consultada por su inasistencia en la apertura, respondió que debe garantizar su seguridad para los aspectos procedimentales y legales que tengo la obligación legal de comparecer en horas de la noche al momento de dar el primer corte de los resultados electorales. AG