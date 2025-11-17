Cossette López brindará declaración ante fiscales del MP por denuncia interpuesta contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa – El abogado Dagoberto Aspra informó que la consejera Cossette López brindará este lunes declaración ante fiscales del Ministerio Público por la denuncia interpuesta en contra de su compañero del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

López rendirá declaración como ofendida ante un miembro de la Fiscalía de Protección a la Mujer en horas de la tarde.

Cossette López interpuso una denuncia ante Marlon Ochoa por la comisión del delito de violencia de género que fue admitida por el Ministerio Público.

(LEER): Cossette López interpone denuncia contra Marlon Ochoa ante el MP y querella ante la CSJ

Aspra indicó que habrá un agotamiento de la investigación en sede administrativa porque hay un auto requerimiento de investigación y se tiene que valorar la carga.

Deseó que las investigaciones culminen en un requerimiento fiscal en contra del consejero Marlon Ochoa.

Cabe recordar que López también interpuso una querella contra Marlon Ochoa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fue admitida por este poder del Estado, y programó la primera audiencia de conciliación el 21 de noviembre. AG