Cossette López anuncia acciones legales contra Salvador Nasralla

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, respondió en redes sociales a las declaraciones del expresidenciable Salvador Nasralla y anunció que procederá legalmente en su contra.

López advirtió que el caso será llevado a instancias judiciales, por medio de una querella: “Va a tener que mostrar esos “estudios de expertos” frente a un juez y bajo juramento”.

¿Ahora también es perito?



Los innegable, es la instrucción expresa que él siendo candidato, daba en audios públicos a sus representantes en escrutinios especiales, en los que ordenaba poner actas en cero. Eso si es un delito,se llama FRAUDE y su orden se cumplió.



Lo que no… — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) May 1, 2026

El excandidato del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, aseguró días atrás en sus redes sociales que una serie de audios, que supuestamente incluían a López en un complot para realizar fraude electoral, son “reales y delatan al poder real en Honduras”.

“¿Ahora también es perito? Es innegable, es la instrucción expresa que él, siendo candidato, daba en audios públicos a sus representantes en escrutinios especiales, en los que ordenaba poner actas en cero. Eso sí es un delito, se llama fraude y su orden se cumplió”, replicó López en su publicación de la red social X.

López rechazó además la interpretación de los audios difundidos en redes sociales: “Los audios no planteaban una trampa para beneficiar al Partido Nacional. Nada de lo que anuncian en esos audios fabricados siquiera sucedió”, afirmó.

La funcionaria también denunció ataques en su contra y señaló un ambiente de alta tensión política. “Lo que este señor tiene es una gran boca, cero escrúpulos y mucha impunidad”, añadió.

“Nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos”, puntualizó la consejera, y acusó a los sectores políticos de oposición de intentar desacreditar el proceso electoral. AD