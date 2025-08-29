Cossette López afirma que ya tiene listo su voto por adjudicación del TREP

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó este viernes que está lista para emitir su voto para la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).

“Yo ya tengo el texto de mi voto al respecto y tengo entendido que los demás consejeros también ya lo tienen listos”, dijo a periodistas.

No obstante, señaló que desconoce cuándo el pleno del CNE emitirá el voto en conjunto, añadiendo que puede ser en horas de la tarde o el sábado.

Comentó que ya recibió el informe de parte de la comisión de evaluación para realizar el proceso final de la adjudicación que es la emisión de voto.

Igualmente, anunció que el lunes se realizará la adjudicación del servicio de biometría y de la auditoría al proceso electoral del 30 de noviembre.

López destacó que la adjudicación del mecanismo de auditoría del proceso es más importante que la del TREP y que tuvo que haber ocurrido en junio para que investigara lo sucedido con la parálisis en el CNE desde el 7 de julio.

Por otro lado, confirmó que recibió la propuesta del centro logístico electoral del CNE para colocar etiquetas o aparatos de GPS en cada maleta electoral el día de los comicios generales.

La consejera expresó que le gusta la idea, pero que se debe revisar si el proyecto es viable en el aspecto económico.

Asimismo, confirmó que la Secretaría de Finanzas les ha desembolsado los recursos financieros de manera oportuna para el presupuesto de las elecciones generales más el remanente de 200 millones de lempiras de los comicios primarios. AG