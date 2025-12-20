Cossette López afirma que se encuentra bien y que seguirá trabajando por la libertad y la democracia

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, aseguró a través de sus redes sociales que se encuentra bien y afirmó que seguirá trabajando por la libertad y la democracia.

“Es curioso que alguien que me ha hecho la vida imposible durante el tiempo que tengo de conocerlo, ataca mi honor, a mi hija y mi familia… me fabrica pruebas, me levanta denuncias falsas, me recusa, sus empleados me insultan y suben a redes que administra un co director electoral y él mismo, ahora actúe -preocupado- por mí. Actuación literal, casi de Hollywood… pero no”, señaló en relación a las declaraciones brindadas por el consejero Marlon Ochoa.

Agregó que intentaron encerrarme en un salón a fuerza y con violencia en INFOP cuando sucedió el incidente de los biométricos de ingresos aún no regularizados, y ahora lanza acusaciones de secuestro sobre seres decentes que son embajadores en nuestro país.

“Basta de hipocresías y manipulaciones. Pasan atormentando a todos con asedio de instituciones y por sus empleados a los nuestros. No hubiera manipulado en la CSJ para la audiencia que reprogramaron de -oficio- para pasado mañana, donde respondería la querella que interpuse por sus difamaciones, ahí me hubiera visto”, arguyó.

En ese sentido, hizo un llamado a los amigos, medios de comunicación, por favor, no le presten atención a este “charlatán, su locura es obvia, está absolutamente desquiciado y parece que lo pone peor que no estemos a su alcance para seguir torturando. Su sola presencia en la misma mesa es una amenaza para otros. Si hay alguien que ha querido cuestionar y amedrentar es él, su partido… a la vista de todos y con absoluta impunidad”, denunció.

Agregó que como funcionaria está bien, no está bajo amenazas ni amedrentamientos, porque quien le violenta está lejos de mí, conservo la administración de mi voluntad y mi lucidez, mi paz que no tiene precio, tengo energía y ánimo para seguir trabajando, luchando y enarbolando la bandera de la libertad y la democracia.

“Tengo razones para sonreír y ver al futuro con esperanza, que deseo también la tengan muchos más”, apuntó. IR