Cossette López afirma que no renunciará como consejera del CNE

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó este lunes que ella y su compañera Ana Paola Hall no renunciarán a sus cargos de consejeras.

A través de su cuenta de red social “X”, clamó a que se deje de realizar campañas mediáticas de presión para que renuncien a sus cargos.

“No vamos a renunciar, dejen de presionarnos, de montar campañitas mediáticas, de crear polémica sobre nuestros derechos, que no están sujetos a opiniones desinformadas”, posteó.

Está interesante la segunda parte.



No no vamos a renunciar, dejen de presionarnos, de montar campañitas mediáticas, de crear polémica sobre nuestros derechos, que no están sujetos a opiniones desinformadas. Tanta cosa importante de que hablar en el país, tanta agenda, tanta… — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) April 27, 2026

Señaló que hay cosas importantes que pueden acaparar la agenda del país como dotar de esperanza con hechos, que en lugar de criticarla a ella y a Hall.

Lamentó que hay sectores que les estorba y les molesta que ella y Hall sean consejeras del CNE ¿Nos tenemos que dejar matar para que estén conformes? ¿Desde cuándo la opinionitis está por encima de nuestra seguridad?, se preguntó.

Sostuvo que Hall y ella merecen paz y tranquilidad tras el convulso proceso electoral del año pasado, y que las presiones deben cesar. AG