Cossette López afirma que hay posibilidades de llegar a humo blanco en el CNE

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó este viernes que hay “amplias” posibilidades para tener “humo blanco” sobre la crisis que impera en este organismo y la incertidumbre sobre el cronograma electoral, que se encuentra desfasado.

– Pero la presidenta del CNE reitera que siempre contempla la renuncia, ya que hay amenazas fuertes que se ciernen sobre ella y su familia.

“Creo que las posibilidades de humo blanco son amplias, creo que sería en beneficio de la población salir de esta crisis y avanzar las elecciones el 30 de noviembre”, dijo López.

Confirmó que hubo una reunión de trabajo con los consejeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa y que han avanzado en aspectos técnicos como la trazabilidad del voto, ejemplificando sobre quién hizo la transmisión, desde qué computadora y el IP utilizado.

Posteriormente, narró que Ochoa ingresó a su despacho donde le expresó que se requiere de un espacio para llegar a algunos puntos de carácter técnico.

Cossette López aseguró que ha habido avances en el diálogo en la que se ha expuesto soluciones que den confianza a todos los partidos políticos y candidatos, a fin que las elecciones sean seguras y transparentes.

Apuntó que el disenso es natural, pero lo que no es correcto es caer en un conflicto que no acaba y que las personas que ostentan cargos de autoridad no busquen soluciones.

La presidenta del CNE comunicó que queda pendiente en llegar a acuerdo algunos puntos relacionados a qué hora iniciará algunos mecanismos en el día de las elecciones generales, previstas para el 30 de noviembre.

Deseó que durante este fin de semana se tomará una decisión conjunta en el pleno de consejeros del CNE.

La consejera López clamó a los demás sectores que excluyan el término de negociaciones del CNE, rechazando que los consejeros no discuten intereses particulares, sino el privilegio que debe tener la población hondureña de ejercer el voto para mantener la democracia.

Mencionó que todos los aspectos del proceso electoral que se puso en riesgo por la crisis sean rescatados para que haya elecciones el 30 de noviembre y prevalezca la democracia en Honduras.

López agregó que ha habido propuestas de la forma de hacer una verificación de actas, los momentos en que debe ocurrir la trazabilidad de las actuales de los sistemas informáticos, actuaciones de seguridad jurídica y otros.

Externó que se está diseñando un sistema de divulgación que tenga un etiquetado que permita visualizar la sumatoria que realiza el CNE para conocer la trazabilidad de las actas.

Siempre contempla renuncia

Tenemos una situación compleja en el CNE que va más allá de lo técnico que se está debatiendo y señaló que debido a las amenazas siempre ha pensado en renunciar.

“Hay muchas personas que tenemos suficientes razones como para contemplar esa posibilidad (renunciar), hay amenazas fuertes que se ciernes sobre nosotros, es un tema a gestionar a nivel familiar, personal”, respondió López sobre la posibilidad de dejar el cargo, con un nudo en la garganta, intentando reprimir las lágrimas que asomaban aparecer.

La consejera presidenta dijo que tanto por el honor de nuestras familias y del pueblo hondureño seguimos de frente haciéndonos cargo de lo que se nos ha confiado, para honrar la confianza.

López ha estado bajo el ataque de la institucionalidad del Estado, ya que desde los poderes Ejecutivo y Legislativo se le ha señalado, mientras el Ministerio Público, por medio del fiscal general Jhoel Zelaya, señaló que están investigando a los consejeros del CNE.

Igualmente el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, ha atacado a López y responsabilizó al CNE por la crisis de las elecciones primarias.

Es bueno que dialoguemos y nos respetemos todas las partes y avancemos hacia mejores derroteros y en “nuestras manos descansa un momento histórico que nos pueda llevar a una crisis más fuerte o a un diálogo democrático que nos permita seguir avanzando”.

Sobre la demanda de la Fiscalía de presentarse como investigadas, la presidenta del CNE dijo que está dispuesta a comparecer, como lo ha hecho en el pasado, y sostuvo que no debe nada a la justicia penal hondureña. AG