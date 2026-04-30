Cossette denuncia apatía para reformas electorales; expone serias amenazas a su vida y cuestiona a los políticos

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López denunció que las amenazas siguen activas contra ella y su homóloga Ana Paola Hall, asimismo cuestionó la apatía para realizar las reformas electorales y dejó entrever la ambición desmedida de personajes políticos.

– Libre demostró que no tienen vocación democrática, señaló López.

– Han pasado cuatro meses y aún no los llaman para reformas electorales, se quejó. «Nosotras estamos deterioradas, nadie nos pregunta si estamos bien», lamentó.

– Afirmó que ella no ha solicitado ninguna licencia.

La consejera fue abordada por periodistas tras concluir la presentación de un libro en un hotel capitalino, en donde la funcionaria señaló que desde el Congreso Nacional nadie ha mostrado su interés por salud y seguridad de las consejeras a pesar de todo lo que pasaron durante el proceso electoral de 2025.

Sostuvo que le ha llamado la atención el número de personas que se han postulado por las vacantes en el CNE, pese a que se ha convertido en una actividad peligrosa, pero donde se hay un compromiso cívico muy fuerte.

Indicó que todos deben de tener conciencia del nivel de riesgo que implica y tener un compromiso con el cargo que ocuparán.

“Deben de conservar su conciencia y sobre todo un compromiso a pesar de todas las aristas, porque hay algunos que dicen una cosa en sus discursos y por dentro todos o muchos de los políticos pretenden ejercer control sobre ellos y los ven como sirvientes”, manifestó.

Cossette López recordó que es la primera vez que se realiza un juicio político y se está haciendo el mejor esfuerzo por llevar el proceso de la mejor manera.

“Hay preocupaciones que nosotras como consejeras tenemos y que en su momento vamos a decir, y pedir que desde ahí se respeten las atribuciones que aún tenemos”, declaró a periodistas que la abordaron.

“Miedo no, pero ganas de morirnos tampoco”, respondió a la consulta si teme por su vida.

Agregó que ellas (consejeras) son personas que han construido méritos, por lo que le parece injusto lo que está sucediendo cuando van y hacen consultas con personas desinformadas, entiendo que quieren aportes, pero tenemos cuatro meses aquí y no los llaman para las reformas electorales.

“Mi hija me dijo para la gente sos la consejera, para mi sos mi mamá, la única que tengo, si algo te pasa nadie va a reponer tu vida, la falta de respaldo institucional, nadie nos ha preguntado si hay más amenazas, campañas de descrédito, no hemos gozado de amparo, a la gente se le olvida esa parte, a mí me parece mal que se centren en nosotras dos y que la otra persona huyendo y fabricando quien sabe que en el exterior”, arguyó.

Detalló que el desamparo es una amenaza a sí mismo, cuando uno tiene amenazas que se ciernen y no hay solución, hay amparos sin solución, y no hay ni un peritaje para los audios, eso me lleva a pensar que mi hija tiene razón, “yo soy su única mamá, para mis padres yo soy su única Cossette”, reflexionó.

“Somos seres humanos, a nadie se le ocurre que un 24 de diciembre estábamos en lugares que no eran nuestros hogares, tratando de resguardarnos, nadie se preocupó si teníamos un tamal en la mesa para comer y disculpen que lo diga de esta forma, pero esa es la verdad y la verdad es que estamos solas, los partidos así sea el mío u otro no pueden tomar turnos para poder controlarlo todo”, señaló.

Indicó que ella defendió la autonomía del CNE y lo seguirá haciendo, “hoy más que nunca puedo verlos con la frente en alto y me siento muy contenta de que mi compromiso fuera sobre todo con el país y con mis principios y convicción democrática”.

Anunció que pronto darán su rendición de cuentas en el CNE y aseguró que deben de hacer reformas porque no se pueden dejar lagunas que después entorpecen el proceso electoral.

Han pasado cuatro meses y aún no los llaman para reformas electorales, se quejó. «Nosotras estamos deterioradas, nadie nos pregunta si estamos bien», lamentó.

“Hay mil cosas pequeñas que entorpecieron el proceso electoral, pero no hay ley que pueda reformar el espíritu antidemocrático de personas que llegan al cargo únicamente porque quieren control. No hay ley que pueda reformar el espíritu de las personas que buscan hacerse del poder y que son demócratas oportunistas, pero no reales”, señaló.

Al ser consultada qué pasaría si Libre vuelve al poder, la funcionaria señaló que en las democracias está esa posibilidad es parte de ello y a veces la democracia tiene en sí misma el germen de la destrucción, para ello se debe de restablecer el estado de derecho.

“Pienso que Libre no tiene vocación democrática y que constituye un peligro, yo tuve que ser un escudo para el país porque Dios y la vida me colocaron ahí”, dijo.

En cuanto a Salvador Nasralla, afirmó que últimamente no pone atención a sus declaraciones ya que ha sido una persona que ha despotricado contra ella porque perdió las elecciones generales.

“Si yo estoy ganando porque voy a poner actas en cero y entorpeciendo el proceso, porque voy a secuestrar el proceso, llevar mensajes cargados de ignorancia es un peligro para la población”, afirmó.

En el discurso piden la neutralidad y por dentro hay políticos que se enojan porque no se les hace caso, ahí está Libre que nos pedía una actuación diferente porque no se les favorecía, desnaturalizan completamente los procesos electorales, sostuvo.

Calificó de cobarde la salida del país de Marlon Ochoa, porque ni ellas cuando tenían una orden de aprehensión huyeron del país, se enfrentaron y se mantuvieron en el cargo hasta culminar el proceso.

“Miedo no, pero ganas de morirnos tampoco, el miedo está siempre, se les olvida el peligro en el que estábamos, siempre nos están atacando, somos mujeres y nadie nos llama para preguntarnos como estamos, siempre estamos siendo atacadas, nos gritan, si podemos sacar una licencia se puede hacer es nuestro derecho y eso no se puede poner en la palestra pública, la opinión es fácil, pero la vivencia no lo es, nuestros hijos también nos piden velar por nuestras vidas”, concluyó. IR