Cosenza: Tenemos un sistema de salud colapsado y pide nombrar un ministro de Salud con capacidad

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, Roberto Cosenza, consideró que el Gobierno debe nombrar a un ministro de Salud con experiencia, liderazgo y capacidad para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema sanitario hondureño.

El congresista sostuvo que no se trata de designar a un funcionario «por nombrar», sino de elegir a una persona con los conocimientos necesarios para impulsar las reformas que requiere el sector. A su juicio, esta decisión fortalecerá al Gobierno y permitiría dar una mejor respuesta a las necesidades de la población.

«Hay que nombrar a alguien que realmente tenga el conocimiento, las capacidades y el liderazgo para sacar adelante el sistema sanitario. La salud es una prioridad y hay que darle respuestas al pueblo», expresó en el foro El Personaje de CHTV.

Cosenza afirmó que el sistema de salud enfrenta una crisis estructural y que, aunque el Gobierno ha realizado esfuerzos durante los primeros seis meses de gestión, la ciudadanía continúa percibiendo «más de lo mismo».

«Tenemos un sistema de salud que ya colapsó y debemos aceptarlo. No necesita maquillaje, sino reformas profundas. Hay que quitar el mal de raíz y eso no se logrará únicamente con el abastecimiento de medicamentos e insumos, sino con un respaldo político total», enfatizó.

El parlamentario insistió en que la solución pasa por una transformación integral del sector, acompañada de una firme voluntad política y que puede ser basada en modelos exitosos implementados en otros países, adaptados a la realidad hondureña.

«Tenemos que preguntarnos qué realmente está pasando y si nuestro sistema de salud todavía le está dando respuesta a la población hondureña. Es momento de emprender una reforma profunda que garantice un verdadero cambio», concluyó.

Desde el inicio de la actual administración, el presidente Nasry Asfura asumió de forma directa la conducción de la Secretaría de Salud, una decisión que ha sido objeto de críticas por diversos sectores, que consideran necesario el nombramiento de un titular exclusivo para dirigir esa institución. LB