Cosenza: decreto de emergencia sanitaria permitirá a Asfura cumplir promesa de reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional, Roberto Cosenza, afirmó que, con la aprobación del decreto de emergencia en el sistema sanitario por parte del Pleno del Congreso Nacional, el presidente Nasry Asfura tendrá las herramientas necesarias para cumplir su promesa de eliminar la mora quirúrgica en los hospitales públicos del país.

Cosenza explicó que el decreto faculta a la Secretaría de Salud (SESAL), para suscribir un fideicomiso orientado a agilizar los procesos de compra y contratación dentro del sector salud.

“El decreto manda a que la Secretaría de Salud proceda a la firma de un fideicomiso para la compra de medicamentos, la contratación del recurso humano y las adquisiciones que faciliten el material médico-quirúrgico que se requiere dentro de la institución”, detalló.

El legislador indicó que la declaratoria de emergencia tendrá una vigencia de un año, bajo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y que podrá ser prorrogada únicamente si el Congreso Nacional verifica resultados concretos en la reducción de la mora quirúrgica.

“Esta emergencia puede extenderse, pero solo si se demuestra con informes claros que se ha avanzado en disminuir las cirugías pendientes”, subrayó.

En relación con el reglamento que deberá emitir el Poder Ejecutivo, Cosenza señaló que la SESAL ya cuenta con normativas previas, pero que estas deberán ajustarse para optimizar el uso del recurso humano disponible, definir qué tipo de cirugías se realizarán directamente en los hospitales públicos y cuáles podrán ser subrogadas a centros privados.

El diputado sostuvo que la aprobación del decreto representa una oportunidad histórica para ordenar el sistema sanitario y atender una de las principales demandas de la población: el acceso oportuno a procedimientos quirúrgicos sin largas esperas. LB