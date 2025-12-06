Cortés debería tener 25 diputados, señala exmagistrado Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, considera que Cortés debería tener derecho a 25 curules en el Congreso Nacional, ya que la carga habitacional de ese departamento del norte del país es mayor.

Revisar el número de diputados es una de las reformas electorales que, a criterio de Aguilar, es urgente porque la distribución actual ya no corresponde a la cantidad de pobladores de cada departamento.

“La Constitución establece que debe ser mediante el cociente nacional en base a la población, así Cortés tendría derecho a 25 diputados, pero habría otros departamentos que disminuiría de 9 a 6, de o de 7 a 6”, dijo.

En la actualidad, la población en cada departamento ha cambiado, mencionó Aguilar, que también mencionó la segunda vuelta y la democratización de las mesas electorales.

Aguilar estima que un balotaje evitaría tener gobierno que, aunque son legales, no tienen legitimidad ante lo estrecho que logran el gane, dijo al recordar que durante tres procesos electorales, el vencedor ha logrado llegar a la silla presidencial con apenas el 30 % de los votantes. VC