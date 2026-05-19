Cortes de energía se registrarán en al menos seis departamentos este martes

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras ejecutará una serie de cortes de energía programados el martes 19 de mayo.

Esta medida responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento general, mejoras y repotenciación en las líneas de distribución y circuitos de diferentes zonas del país.

Según la estatal eléctrica, las interrupciones del servicio afectarán a barrios, colonias, aldeas y residenciales en horarios específicos durante la jornada.

Los cortes de energía están programados en municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés, Colón, Yoro y Copán. IR