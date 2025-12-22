Cortes de energía programados para este lunes en Honduras

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este lunes 22 de diciembre de 2025 en varios sectores del país, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en subestaciones eléctricas ubicadas en los departamentos de Cortés, Olancho y Atlántida.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas interrupciones forman parte del plan semanal de mantenimiento que la estatal ejecuta con el objetivo de mejorar y fortalecer la red eléctrica nacional, reducir fallas y garantizar un suministro más estable a la población.

En su página, la ENEE dio a conocer los mantenimientos programados de la semana del lunes 22 al domingo 28 de diciembre de 2025 a nivel nacional, para mejorar y fortalecer la red eléctrica. IR