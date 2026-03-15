Cortes de energía programados para este en Honduras

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este domingo 15 de marzo de 2026 se realizarán cortes de energía eléctrica programados en diferentes sectores del país.

Los cortes programados son parte de trabajos de mantenimiento y mejoras técnicas en la red eléctrica.

Según la estatal eléctrica, las interrupciones temporales del servicio tienen como objetivo garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir fallas en el suministro.

De acuerdo con el reporte de la ENEE, los cortes de energía afectarán sectores de Santa Rita y El Progreso, como también en Santa Cruz de Yojoa.

Según el reporte de la empresa estatal en estos sectores no habrá energía de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. IR