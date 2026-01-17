Cortes de energía para este sábado en Lempira y Santa Bárbara

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) comunicó que habrá cortes de energía este sábado en varios puntos de los departamentos de Santa Bárbara y Lempira.

En el departamento de Lempira no habrá energía en los municipios de San Rafael, La Unión, La Iguala y El Níspero.

Lempira

San Rafael: Casco urbano de San Rafael y las aldeas: San José, El Roblón, Sinaí, Teocinte, El Higuito, San Antonio, Queruco, El Edén, Campanario, Las Delicias, Malapa, San Miguel, Agua Zarca, Los Lirios, Mogote, San Pedrito, Lagunetas, El Alto, Santa Lucia, Suyapa, Dolores, Las Brisas, El Aguacatillo, La Cañada, El Mango, Las Vegas y los caseríos cercanos.

La Unión, Lempira: Casco urbano de La Unión y las aldeas: Nueva Paz, Macincal, Los Barrientos, Los Ponces, Los Ramos, Las Casitas, El Pinabetal, San Carlos, Las Peñas, Los Llanos, El Sitio, Los Naranjos, Clínica La Unión y los caseríos cercanos: Tablones, Guayabita y Taragual.

La Iguala, Lempira: Las aldeas: Río Colorado, Río Blanco, Santa Lucia, Zapote, El Tablón, Guayavita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacán, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, Adobales, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo, Buena Esperanza, Buenos Aires, Las Playas y caseríos cercanos.

El Níspero, Santa Bárbara: Las aldeas: El Danto, Quiscamote, Las Vegas, San Jerónimo, Concepción, El Campo y sus caseríos cercanos.

Santa Bárbara

En el caso de Santa Bárbara: no habrá luz en el municipio del homónimo nombre, San Nicolás, San Vicente Centenario, La Arada, El Níspero, Nuevo Celilac y Atima.

Santa Bárbara: Agua Blanquita, Macholoa, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, La Ceibita, Santa Rita de Oriente, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, El Aguacatal, La Zona, El Calvario, La Curva, Los Emilios, El Chaparral, Llano del Conejo, Jilote, Farolito, Puente Carías, barrio Arriba, barrio Abajo, barrio El Centro, Alfonzo XIII, Hospital Santa Bárbara Integrado, Galeras, Los Naranjos, Renovación 88, Bella Vista, La Invasión, Piedras Cargadas, El Escondido, El Ocote, Ojo de Agüita y Los Rodríguez.

El Níspero: Barrio El Ladino, barrio El Salto, aldea El Barbasco, caserío El Robledal, La Sabana, aldea Nueva York, Talleres ENEE, Campamentos ENEE, Embalse El Níspero, Nejapa, El Tontolo, El Paraíso y Santa Cruz.

Arada: El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro y El Dante.

San Vicente del Centenario: Loma de la Gata, barrio El Tanque, barrio Godínez y Parque Central.

Nuevo Celilac: Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Gerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz y San Antonio.

San Nicolás: Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de Los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bú, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda y Las Flores.

Atima: Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Hierbabuena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes y El Campo.

El Naranjito: Pompoa.

La Unión: San Bartolo. AG