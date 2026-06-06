Cortes de energía este sábado se registrarán en Comayagua y La Paz

Tegucigalpa– La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este sábado 6 de junio se realizarán cortes programados del servicio eléctrico en varias zonas de los departamentos de Comayagua y La Paz debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Según comunicó la estatal eléctrica, las interrupciones forman parte de las labores preventivas y correctivas que se ejecutan para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro energético en las comunidades afectadas.

La ENEE detalló que las suspensiones temporales del servicio se llevarán a cabo durante varias horas, por lo que recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes en sus actividades domésticas, comerciales y laborales.

Los trabajos programados incluyen mantenimiento de líneas de distribución, revisión de equipos y otras acciones orientadas a fortalecer la infraestructura eléctrica en ambos departamentos.

La empresa exhortó a los abonados a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución, donde se detallan los horarios y sectores específicos que estarán sin energía durante la jornada.

La ENEE recordó que este tipo de trabajos forman parte de los planes de mantenimiento que se desarrollan periódicamente en distintas regiones del país con el objetivo de reducir fallas y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. IR