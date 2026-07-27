Corte Suprema ordena repetir juicio contra exjueza Wendy Caballero

San Pedro Sula – La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la repetición del juicio oral y público contra la exjueza de Jurisdicción Nacional, Wendy Vanessa Caballero Reyes, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de abuso de autoridad, confirmó el portavoz de los juzgados de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona.

Barahona explicó que la decisión surge luego de que el Ministerio Público interpusiera un recurso de casación contra la sentencia absolutoria emitida en favor de la exfuncionaria por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula.

Tras la resolución de la Sala de lo Penal, el expediente fue remitido nuevamente a esa ciudad para continuar con el proceso.

El portavoz detalló que el caso fue asignado a la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, la cual programó el nuevo juicio oral y público para el lunes 26 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se retomará el conocimiento de la causa.

De acuerdo con Barahona, el proceso tiene su origen en una investigación relacionada con un caso de lavado de activos que involucró a unas 30 personas.

Según la acusación, entre los imputados figuraba un menor de edad al que la entonces jueza habría aplicado medidas cautelares como si se tratara de un adulto, actuación que dio lugar al requerimiento fiscal por el presunto delito de abuso de autoridad.

Recordó que, en el juicio anterior, Caballero fue absuelta; sin embargo, el Ministerio Público recurrió la decisión mediante un recurso de casación, el cual fue declarado con lugar por la Sala de lo Penal, ordenando así la repetición del debate.

Barahona también señaló que la exjueza ha enfrentado distintos requerimientos fiscales, obteniendo resultados favorables en algunos procesos y desfavorables en otros.

Añadió que, de cara al nuevo juicio, corresponderá a su defensa técnica definir las acciones legales que estime pertinentes durante el desarrollo del proceso. IR