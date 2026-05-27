Corte Suprema integra a Odalis Nájera en la Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa – Después de más de dos meses de espera para definir la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió hoy integrar a la magistrada Odalis Nájera como la quinta integrante de dicha Sala, confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

– La reestructuración permitirá dar mayor estabilidad al funcionamiento interno de la Corte Suprema de Justicia y garantizar respuestas oportunas en procesos de control constitucional en el país.

– La magistrada cuenta con 34 años de ejercicio profesional, una maestría en derechos humanos y más de dos décadas de experiencia dentro del Poder Judicial, lo que —según dijo— le permite asumir funciones en cualquier sala del máximo tribunal.

Nájera ocupará la silla vacante que dejó el magistrado Wagner Vallecillo Paredes, quien fue seleccionado para ocupar la presidencia de este Poder del Estado tras la renuncia de Rebeca Raquel Obando.

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El mecanismo de elección se desarrolló mediante votación interna del pleno de magistrados, conforme a lo establecido en la normativa del Poder Judicial. En esta ocasión se trató de la única propuesta y fue votada por unanimidad, detalló Silva.

En su afán por evitar un juicio político, la magistrada Rebeca Raquel Obando renunció a la presidencia del Poder Judicial.

Tras su renuncia el pleno eligió a Wagner Vallecillo Paredes, quien se desempeñaba como magistrado de la Sala Constitucional.

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En ese sentido, el pleno debía elegir hace dos meses también al sustituto de Vallecillo Paredes, pero fue hasta este día que se determinó integrar a la Sala Constitucional a la magistrada Odalis Nájera.

Como parte de la reestructuración aprobada por el pleno, la magistrada Rebeca Raquel fue trasladada a la Sala Laboral.

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La decisión había generado expectativa en distintos sectores jurídicos y políticos debido a la importancia de la Sala de lo Constitucional, encargada de conocer recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y otros procesos relacionados con la protección de derechos fundamentales.

Con las recientes integraciones el Pleno de Magistrado garantizan el total funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que se prevé agilización en varios expedientes que demandan respuestas del pleno o de una sala en particular. (RO)