Corte Suprema falla a favor de la ENEE y evitar el pago de 12 millones de dólares por demanda

Tegucigalpa – El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este jueves, en una votación cerrada de 8 a 7, a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con lo cual el Estado de Honduras queda exento de pagar 12 millones de dólares por una demanda civil.

La decisión se adoptó en el marco de un recurso de casación interpuesto por la ENEE contra una sentencia previa relacionada con una demanda presentada por la sociedad Hidrocentrales Eléctricas de Honduras (HIDROCEL).

Con el fallo del pleno de magistrados, la CSJ confirmó resoluciones anteriores que negaban la pretensión de pago, lo que deja sin efecto la obligación millonaria reclamada a la estatal eléctrica, según informó la emisora HRN.

De acuerdo con lo informado, la resolución ya adquiere carácter firme, por lo que no cabe recurso adicional, quedando únicamente pendiente su notificación oficial a las partes involucradas. AD