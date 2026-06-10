Corte Suprema entrega al Congreso anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo Paredes, junto a los magistrados que integran el pleno del Poder Judicial, entregó este miércoles al Congreso Nacional el Anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

Una normativa considerada de gran relevancia para el fortalecimiento institucional del Poder Judicial.

La propuesta fue recibida por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, así como por diputados que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales, quienes serán los encargados de analizar el contenido del instrumento legal.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el anteproyecto busca establecer un marco normativo para la regulación del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, aspectos fundamentales para la administración, evaluación y desarrollo profesional de jueces y funcionarios del sistema de justicia.

El Presidente del @PJdeHonduras; Wagner Vallecillo Paredes y el Pleno de Magistrados de la #CSJ, entregaron al Presidente del @hn_congreso; Tomás Zambrano y a Diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera… pic.twitter.com/jASYeTTvWM — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) June 10, 2026

La Corte Suprema destacó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad de votos durante una sesión de Pleno, reflejando el consenso alcanzado entre los magistrados sobre la importancia de impulsar esta legislación.

La entrega del documento representa un paso significativo dentro de los esfuerzos orientados a fortalecer la independencia judicial, la transparencia y la profesionalización de la carrera judicial en Honduras.

Ahora corresponderá al Congreso Nacional iniciar el proceso de discusión y análisis de la propuesta, previo a una eventual aprobación que permita poner en marcha las disposiciones contempladas en la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. IR