Corte Suprema analiza solicitud de extradición proveniente de Colombia por narcotráfico

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conoció este martes una solicitud de extradición vinculada a delitos de narcotráfico, según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

De acuerdo con el oficial de comunicaciones, el caso ya ingresó al máximo tribunal y actualmente se encuentra en proceso de ratificación del juez de letras que será designado para conocer la causa en primera instancia.

Silva explicó que, conforme al procedimiento legal vigente, no es posible revelar la identidad de la persona solicitada en extradición en esta etapa, debido a que aún pueden girarse órdenes de captura.

“El pleno ha sido convocado y uno de los puntos es precisamente este caso de extradición. Se está por definir qué juez conocerá el proceso”, detalló.

El portavoz confirmó que el país requirente en este caso es Colombia, y que los cargos están relacionados con actividades de narcotráfico.

Otros temas en agenda

Además del proceso de extradición, el pleno administrativo abordó la evacuación de informes derivados de giras de trabajo internas realizadas por autoridades judiciales. No se descarta la inclusión de otros puntos en la agenda.

Por otra parte, Carlos Silva indicó que para el miércoles está previsto un pleno jurisdiccional en el que se discutirá la integración de un nuevo magistrado en la Sala de lo Constitucional, tras la vacante dejada por el magistrado Wagner Vallecillo, ahora titular del Supremo.

El mecanismo establece que los magistrados pueden autopostularse o ser propuestos por uno de sus pares. La elección requiere una mayoría calificada de tres cuartas partes del pleno, es decir, al menos 12 votos.

Hasta el momento, no existen postulaciones oficiales, ya que estas se formalizarán durante la sesión programada para el miércoles. JS