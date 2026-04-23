Corte de EEUU rechaza petición de Geovanny Fuentes para anular su condena

Tegucigalpa/New York – La Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, denegó la solicitud presentada por el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien buscaba anular, revocar o corregir su sentencia mediante un recurso amparado en el artículo 2255 del Título 28 del Código estadounidense.

Fuentes Ramírez, actuando por cuenta propia, había presentado inicialmente el recurso y posteriormente solicitó modificarlo, lo cual fue permitido por el tribunal bajo la condición de que la versión enmendada sustituyera completamente la original. En ese sentido, cualquier argumento no incluido en la nueva presentación sería considerado abandonado.

Tras analizar la petición reformulada, el juez P. Kevin Castel concluyó que el solicitante no logró demostrar una violación sustancial de sus derechos constitucionales, por lo que resolvió rechazar el recurso en su totalidad.

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Igualmente, la corte neoyorquina determinó que no procede la emisión de un certificado de apelación, al considerar que no existen fundamentos suficientes para cuestionar la decisión judicial. También certificó que cualquier intento de apelación no se presentaría de buena fe, negando al condenado la posibilidad de litigar como indigente.

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Con esta resolución, el tribunal ordenó cerrar definitivamente los expedientes relacionados con el caso, dejando firme la condena contra el hondureño, quien permanece recluido en una penitenciaría federal en Florida.

En enero de 2022, la Corte del Distrito Sur de New York, Estados Unidos, condenó a cadena perpetua y 30 años de prisión al capo hondureño Geovanny Fuentes Ramírez por conspiración, narcotráfico y posesión de armas. JS