Corte de Apelaciones sigue sin resolver recursos en el caso “Chequesol”

Tegucigalpa – El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que la Corte de Apelaciones continúa pendiente de resolver los recursos interpuestos en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde 12 personas fueron acusadas por presuntos delitos de fraude.

Silva explicó que las defensas técnicas solicitaron el sobreseimiento definitivo de sus representados, la docena de exfuncionarios

Por su parte, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) apelaron la resolución judicial para que los imputados continúen acusados por 67 diferentes delitos de fraude y no por un solo delito de fraude continuado.

Según detalló, los recursos aún permanecen en el juzgado de letras, donde las partes procesales deben contestar los agravios antes de que el expediente sea remitido oficialmente a la Corte de Apelaciones.

El vocero indicó que la resolución será clave para determinar el rumbo del proceso, ya que la Corte podrá confirmar o modificar lo resuelto por el juez de letras designado.

Después de la resolución se podrá fijar la audiencia preliminar, considerada el último paso antes de un eventual juicio oral y público.

El caso denominado como “Chequesol” implica el uso de fondos para ayudas sociales de la secretaría que supuestamente fueron destinados a gastos de la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre).

La polémica se hizo viral tras la filtración de un video de la diputada suspendida, Isis Cuéllar, aparentemente discutiendo usar el dinero para proselitismo.

Los 12 imputados, entre ellos el exministro José Cardona y la parlamentaria Cuéllar, permanecen con medidas distintas a la prisión preventiva, entre ellas prohibición de salir del país, firma periódica ante los juzgados correspondientes y la obligación de presentar informes a través de sus defensas técnicas. AD