Corte de Apelaciones declara con lugar solicitud de antejuicio a edil de Santa Rosa de Copán y dos regidores

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción por unanimidad de votos declaró con lugar la solicitud de antejuicio a funcionarios de la alcaldía de Santa Rosa de Copán.

Los imputados son el alcalde Aníbal Erazo Alvarado, los regidores Miriam Elsy Aguilar Soriano y Nelson Omar Chacón.

La resolución autoriza al Ministerio Público para que proceda a la presentación del requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente.

El portavoz de la CSJ, Carlos Silva detalla sobre un antejuicio para funcionarios municipales del occidente de Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/JpzSN0kvpQ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 6, 2026

La solicitud del ente acusador se fundamenta en cinco hechos interrelacionados concernientes a la donación supuestamente irregular de un bien inmueble municipal que originalmente había sido destinado a áreas verdes o proyectos sociales a favor de Dudie Magali Castañeda Chacón, madre del entonces director de justicia municipal de Santa Rosa de Copán.

El ente acusador señaló que dicho traspaso fue una donación que se sustentó en una causa falsa de pobreza y que tuvo por objeto un bien inmueble destinado para un fin distinto, vulnerando la normativa administrativa y causando un perjuicio patrimonial al Estado.

La defensa de los señalados interpuso el recurso de apelación contra la decisión de la Corte de Apelaciones que deberá de ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). AG