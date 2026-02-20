Corte de Apelaciones confirma formal procesamiento para exfuncionarios de Copeco acusados de fraude

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción por unanimidad de votos, confirmó el auto de formal procesamiento para exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), acusados de fraude.

El Tribunal de Alzada confirmó el auto de formal procesamiento para Guillermo Suazo Devis y Francisco Arturo Maldonado Aguilar, por considerarlos responsables a título de autores del delito de fraude y para Amílcar René Girón, Mayra Tosta Appel y Silvia María Zúniga Castillo, a título de cómplices también del delito de fraude y les mantiene las medidas cautelares distintas a la prisión impuestas desde la audiencia de declaración de imputado.

La Corte de Apelaciones también confirmó el sobreseimiento definitivo para Guillermo Suazo y Francisco Maldonado por violación de los deberes de los funcionarios.

Según el requerimiento fiscal, todos son señalados por su presunta responsabilidad en el desvío de fondos destinados para la construcción de puentes por medio del programa “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales”, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 19 millones de dólares en el año 2010.

Las investigaciones indican que se contrató personal para administrar y controlar de manera antojadiza el proyecto, empleados bajo la denominación de “Servicios de Consultoría Individual”, y a pesar de que el proyecto no se concluyó en su totalidad, se realizaron pagos completos, contraviniendo lo establecido en el contrato.

En este caso también son acusados y no se encuentran habidos Lisandro Rosales Banegas, extitular de Copeco y Tania Sofia Alvarenga Dubón, por la presunta comisión del delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios a título de autores con orden de captura vigente. IR