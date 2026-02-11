Corte de Apelaciones confirma el formal procesamiento contra exjuezas

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de criminalidad organizada, declaró no ha lugar los recursos de reposición presentados por defensores privados de las exjuezas Ruth Anabel Cruz Zamora, Delmar Araceli Cantarero y Ana Luisa Albarenga Mejía.

Con esta decisión se confirma lo resuelto el 29 de enero del presente año, ordenando que se dicte auto de formal procesamiento para las exfuncionarias judiciales citadas.

Las exjuezas son acusadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en un caso derivado de un desalojo ejecutado en 2010.

Es así que la corte ordena notificar a las partes acreditadas mediante cédula de notificación o mediante correo electrónico. JS