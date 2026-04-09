Corte de Apelaciones anula sentencia contra Juan Orlando Hernández y ordena eliminar acusaciones, confirma expresidente

Tegucigalpa – Una Corte de Apelaciones resolvió hoy anular la sentencia en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y ordenó al juez Kevin Castel la eliminación de las acusaciones del expediente judicial, confirmó el exgobernante hondureño y su esposa, la exprimera dama Ana García de Hernández.

La decisión implica que la condena previamente dictada queda sin efecto, obligando a revisar el proceso desde cero.

Aunque no se han detallado todos los fundamentos jurídicos, el tribunal determinó que existían elementos suficientes para invalidar la resolución anterior y depurar el registro del caso, indicó la exprimera dama Ana de Hernández, quien agradeció a Dios por limpiar los antecedentes de su esposo.

Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, había enfrentado un proceso judicial en Estados Unidos vinculado a señalamientos de narcotráfico y conspiración, en un caso que tuvo amplio impacto político y mediático, tanto a nivel nacional como internacional.

Tras conocerse el fallo, el exmandatario reaccionó a través de redes sociales con un mensaje de carácter religioso, interpretado por sus seguidores como una señal de reivindicación tras años de controversia.

La resolución abre un nuevo escenario legal que podría derivar en una revisión total del caso, el posible cierre del expediente o la presentación de nuevas acciones por parte de la Fiscalía.

Se espera que en las próximas horas el equipo legal de Hernández amplíe detalles sobre la decisión y los pasos a seguir en este proceso que continúa en desarrollo.

El expresidente en su comparecencia a través de sus redes sociales Hernández agradeció a su familia y al presidente estadounidense Donald Trump por haberlo apoyado en su proceso legal.

El exmandatario dijo que espera reencontrarse con su familia por lo que solicitó al Ministerio Público que les devuelvan los bienes y que le suspendan la orden de captura en Honduras. IR