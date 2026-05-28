Corte avanza en revisión de amparo a favor del general Romeo Vásquez Velásquez

Tegucigalpa- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entró en una etapa decisiva en el caso del general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez, quien actualmente permanece hospitalizado tras una intervención quirúrgica.

(LEER): General Romeo Vasquez aguarda aprobación de decreto de amnistía

Ambos proyectos de resolución, relacionados con recursos de amparo, fueron presentados por su defensa a inicios del 2026.

La aprobación de los amparos requiere la unanimidad dentro de la sala, conformada por cinco magistrados.

La ley de justicia constitucional establece que, de no completarse las cinco firmas requeridas, el expediente deberá ser remitido al pleno de la Corte Suprema de Justicia para su resolución. AD