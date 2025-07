Corrupción siempre habrá en todos los gobiernos, solo que en Libre los “familiones” se tomaron el poder: Marvin Ponce

Tegucigalpa – El analista Marvin Ponce manifestó este domingo que la corrupción todavía persiste en los tres poderes del Estado señalando que así está diseñado el sistema.

“El sistema está diseñado para robar sea en este gobierno o en otros, y la única forma de no hacerlo, es que el presidente de la República, el del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia hagan un pacto de no robar y no permitirlo dentro de las instituciones”, declaró.

En el caso del Partido Libertad y Refundación (Libre), opinó que los “familiones” tomaron el poder y se designaron los mejores puestos.

Mencionó el caso de la hija de la presidenciable Rixi Moncada que está en un puesto en el servicio exterior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Ginebra, Suiza.

“Desde ahí se puede ver que algunos puestos los agarró el familión Zelaya, los Moncada y Flores Lanza y a otros les enchambaron esposas e hijos, pero el jamón lo tomaron tres familias y desde ahí la corrupción se disparó”, aseveró.

Señaló que en el ámbito de corrupción el gobierno lo evadió de manera perfecta al no haber ente que los investigue como retrasar la llegada de un mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH.

Ponce indicó que solo con dos videos Libre se ha desdibujado, uno en temas de corrupción y otro en narcotráfico.

En ese sentido, propuso que al nuevo gobierno se le exija una recomposición de la lucha contra la corrupción, sea con CICIH o el aparato estatal. AG